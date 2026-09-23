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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Eylül ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri Eylül ayında farklı kesimlerde farklı yönlerde seyretti. Yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve hanehalkı nezdinde artış gösterirken, reel sektör tarafında ise gerileme kaydetti.

PİYASA KATILIMCILARI, HANEHALKI VE REEL SEKTÖRÜN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

TCMB verilerine göre 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri şu şekilde gerçekleşti:

PİYASA KATILIMCILARI

Enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine yükseldi.

HANEHALKI

Enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesine çıktı.

REEL SEKTÖR

Enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine geriledi.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNE İNANAN HANEHALKI ORANI GERİLEDİ

Anketin dikkat çeken diğer bir verisi ise hanehalkının enflasyonun düşüş trendine gireceğine yönelik inancındaki değişim oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesine geriledi.