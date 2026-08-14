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TCMB'nin Ağustos 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtlarıyla hazırlandı. Sonuçlar, katılımcıların yanıtlarının toplulaştırılmasıyla değerlendirildi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,43'E ÇIKTI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 29,21 iken Ağustos ayında yüzde 29,43 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket dönemindeki yüzde 23,95 seviyesinden yüzde 23,69'a geriledi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 17,83'ten yüzde 18,03'e yükseldi.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 37 OLDU

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi ise yüzde 37 olarak kaydedildi.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu ABD Doları/TL beklentisi, bir önceki anket dönemindeki 51,55 TL'den 51,66 TL'ye yükseldi.

12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 56,69 TL'den 57,43 TL'ye çıktı.

2026 BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,1

Katılımcıların 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

2027 yılı GSYH büyüme beklentisi ise yüzde 4,1'den yüzde 4,0'a geriledi.