Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bankanın 94. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, para politikası yönetiminde "ihtiyatlı" ve "toplantı odaklı" stratejinin süreceğini vurguladı. Karahan, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin enerji maliyetleri üzerindeki baskısına dikkat çekerek, enflasyon hedeflerinden sapma yaşanması halinde parasal sıkılaşma mesajı verdi.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Fiyat istikrarını toplumsal refahın temel şartı olarak niteleyen Karahan, 2025 yılı boyunca sürdürülen dezenflasyon sürecinin 2026 yılında da kalıcı hale getirilmesi için politikaların şekillendirildiğini belirtti. Küresel piyasalarda ticaret savaşları ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların merkez bankalarını temkinli olmaya ittiğini ifade eden Karahan, Türkiye'nin de bu dışsal şoklara karşı zamanında önlemler aldığını söyledi.

2026 YILI EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ VE RİSKLER

Başkan Karahan, 2026 yılının ilk çeyreğine dair makroekonomik verileri ve risk faktörlerini şu başlıklarla özetledi. Mart ayı itibarıyla yıllık tüketici enflasyonunun %30,9 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi. Ramazan ayı etkisi ve mevsimsel hava koşullarının gıda fiyatlarını, jeopolitik gerginliklerin ise enerji ve taşımacılık maliyetlerini yukarı çektiğini Karahan, vurguladı. Ham petrol fiyatlarındaki artışın iç piyasaya yansımasını engellemek için devreye alınan eşel mobil uygulaması ve Türk lirasının istikrarlı seyri, maliyet baskılarını dizginleyen unsurlar olarak öne çıktı.

FAİZ POLİTİKASI VE "SIKILAŞMA" SİNYALİ

2026 yılı Ocak ayında yapılan değerlendirmeler neticesinde politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 37 seviyesine çekildiğini hatırlatan Karahan, gelecek döneme ilişkin şu kritik uyarıyı yaptı:

"Son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda, para politikası duruşumuzu yeniden sıkılaştırmaktan çekinmeyeceğiz."