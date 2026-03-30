Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, lira cinsi kredi büyümesini kontrol altına almak amacıyla zorunlu karşılık kurallarında yeni bir düzenlemeye gitti. 27 Mart’ta bankalara iletilen yazıya göre bazı kredi türlerine tanınan muafiyetler kaldırılıyor.
Merkez Bankası’ndan yeni kredi düzenlemesi: Deprem ve esnaf kredilerindeki karar
Merkez Bankası, bazı kredi türlerindeki muafiyetleri kaldırarak bankaların daha fazla zorunlu karşılık tutmasını zorunlu kıldı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Bloomberg’in gördüğü belgeye göre, Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelere sağlanan krediler artık zorunlu karşılık uygulamasından muaf tutulmayacak.
ESNAF KREDİLERİNDE SINIRLAMA
Düzenleme kapsamında esnaf kredilerine yönelik istisnaların kapsamı da daraltıldı. Bu istisnalar yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmelerle sınırlandırılacak.
Söz konusu iki düzenleme de 28 Mart itibarıyla kullandırılan krediler için geçerli olacak.
BANKALAR İÇİN YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Muafiyetlerin kaldırılmasıyla birlikte bankaların kredi hacmini artırmaları durumunda, daha fazla zorunlu karşılığı Merkez Bankası’nda tutmaları gerekecek. Bu adım, yüksek kredi büyümesi dönemlerinde kullanılan istisnaların önüne geçmeyi hedefliyor.
KREDİ GARANTİLİ KREDİLERE GENİŞLETME
Öte yandan 27 Mart tarihli ayrı bir düzenlemeyle bazı kredi türlerinde muafiyet kapsamı genişletildi. Hazine destekli kredi garanti mekanizmaları çerçevesinde sağlanan nitelikli krediler bu kapsama alındı.
Merkez Bankası ayrıca Katılım Finans Kefalet Destek Programı kapsamında kullandırılan krediler için de muafiyet alanını genişletti.