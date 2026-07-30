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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Temmuz tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı. Özette, temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminde geçici bir yükseliş beklendiği ifade edildi.

ENFLASYONU YUKARI ÇEKEN KALEMLER

TCMB, aylık enflasyondaki artışta özellikle sağlık, gıda ve enerji kalemlerinin etkili olacağını belirtti.

SGK Sağlık Uygulamaları Tebliği kapsamında yapılan düzenlemenin enflasyona doğrudan etkisine de dikkat çekildi. Buna göre muayene katılım payındaki artışın aylık enflasyonu 0,22 puan yükselteceği tahmin edildi.

Kira enflasyonunun ise kontrat yenilemelerine bağlı olarak aylık bazda artabileceği, ancak yıllık bazda yavaşlama eğilimini sürdüreceği ifade edildi.

GIDA VE ENERJİ TARAFINDA RİSKLER SÜRÜYOR

İşlenmemiş gıda grubunda özellikle sebze fiyatlarında artış gözlenirken, işlenmiş gıda fiyatlarında artış hızının yavaşlaması bekleniyor.

Enerji tarafında ise akaryakıt ve elektrik fiyatlarının öncülüğünde yukarı yönlü hareket öngörülüyor. Ham petrol fiyatlarındaki artış ve eşel mobil sisteminden kademeli çıkışın enflasyon üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.

İÇ TALEPTE ZAYIFLAMA SİNYALİ

Merkez Bankası, son verilerin iç talepte zayıflamanın belirginleştiğine işaret ettiğini bildirdi.

Perakende satışlar artış gösterse de kartla yapılan harcamalarda ikinci çeyrekte gerileme yaşandığına dikkat çekildi. Otomobil satışlarında düşüş eğiliminin sürdüğü belirtildi.

Sanayi üretiminin mayıs ayında gerilediği, inşaat üretiminde ise hem çeyreklik hem yıllık bazda düşüş kaydedildiği ifade edildi.

REZERVLER VE YABANCI GİRİŞİ ARTTI

Özette, TCMB brüt uluslararası rezervlerinin 17 Temmuz itibarıyla 160,5 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetleri ve hisse senedi piyasasına toplam 3,8 milyar dolarlık net portföy girişi gerçekleştiği kaydedildi.

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI KORUNDU

PPK, politika faizinin yüzde 37, gecelik borç verme faizinin yüzde 40 ve gecelik borçlanma faizinin yüzde 35,5 seviyesinde sabit tutulduğunu hatırlattı.

Kurul, faiz kararlarının enflasyon görünümüne bağlı olarak toplantı bazlı ve ihtiyatlı şekilde alınacağını vurgularken, sıkı para politikası duruşunun dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Merkez Bankası, orta vadede enflasyonun yüzde 5 hedefine düşürülmesi için mevcut politika çerçevesinin sürdürüleceği mesajını yineledi.