Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasında istikrarın korunması ve kur oynaklığının kontrol altına alınması amacıyla yeni uygulamaları devreye alacağını açıkladı.
Bankadan yapılan bilgilendirmede, döviz piyasasının sağlıklı işleyişini desteklemek, olası dalgalanmaların önüne geçmek ve döviz likiditesini dengelemek amacıyla TCMB bünyesinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, likidite yönetimi kapsamında bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici süreyle ara verilmesine karar verildiği duyuruldu.