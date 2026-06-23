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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yakınında yer alan ekonomistler Halil İbrahim Aydın ve Eren Ocakverdi, Para Politikası Kurulu’nun diğer üyelerine de danışmanlık gerçekleştiriyordu.

Bloomberg'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandığı haberde; iki ismin Merkez Bankası'ndaki görevlerinden ayrıldıkları iddia edildi.

Merkez Bankası’na yorum talebi için ilk aşamada ulaşılamazken, Aydın, Merkez Bankası’nda 10 yıldan uzun süredir görev yaparken, Ocakverdi ise 2024 yılında Yapı Kredi’den transfer olmuştu.

Ocakverdi’nin LinkedIn profilinde, TCMB’den Haziran 2026 itibarıyla ayrıldığı görülmesi dikkat çekti.

Merkez bankasında son aylarda üst düzeyde bir dizi değişiklik gerçekleşmişti. Şahin bir isim olarak bilinen Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, 65 yaşında emeklilik yaşına ulaşmasının ardından nisan ayında görevinden ayrılmıştı.

Daha önce Para Politikası Kurulu üyesi olan Fatma Özkul ile Fed ekonomisti Gazi Kara, şubat ayında başkan yardımcılığına atanmıştı.

Akçay’ın ayrılmasının ardından, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Yusuf Emre Akgündüz, mayıs ayında başkan yardımcılığına getirilmişti.