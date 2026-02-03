Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıkları ile ilgili atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
MERKEZ BANKASI'NA YENİ ATAMALAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla paylaşılan karara göre, Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığı görevlerine atandı.
Atamalar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.