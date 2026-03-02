ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının etkisiyle piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dövizde yeni bir hamleye gitti.

Reuters'ın bankacılara dayandırdığı haberde; TCMB'nin Borsa İstanbul vadeli işlemler piyasasında döviz sözleşmelerinde satım tarafında işlem yapmaya başladığı öne sürüldü.

5 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ İDDİASI

TCMB'nin piyasaya bugün yaptığı döviz satışı 5 milyar doların üzerine çıktığı haberde belirtildi. İşlemciler TCMB'nin döviz satışının devam ettiğini aktardılar.

Dolar/TL küresel piyasalardaki sert hareketlere rağmen bugün sadece yüzde 0.08 yükselişle 43.92 seviyesinde seyrediyor.

İsrail ve ABD'nin cumartesi günü İran'a saldırmasının ve İran'ın bölge ülkelerine saldırarak karşılık vermesi sonrasında petrol fiyatları tırmanırken güvenli liman varlıklara olan talep ise artış yaşadı.