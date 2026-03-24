Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal hizmetler güven endeksi ve reel kesim güven endeksini paylaştı.

FİNANSAL GÜVENDE DEV DÜŞÜŞ

2026 yılı Mart ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 16,9 puan azalış kaydederek 159,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 100 SINIRINA GELDİ

2026 yılı Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak 100,0 seviyesine indi. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki tüm alt endekslere ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış kaydetti.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak 101,0 seviyesinde gerçekleşti.