Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini dün açıklamıştı. Verilere göre; Merkez Bankası’nın toplam brüt rezervleri 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4,2 milyar dolar artarak 210,3 milyar dolar seviyesine geldi.

REZERVLERDE AZALMA VAR

Ancak rezervlerdeki artışa rağmen, Ocak 2026’dan bu yana toplam rezervlerde 7,9 milyar dolarlık düşüş gerçekleşti. Bu dönemde rezervlerdeki gerileme oranı yüzde 3,6 olarak kaydedildi.

ABD ile İsrail arasındaki savaş gerilimi rezervleri de etkiledi. Rezervlerde yaşanan hızlı erime ise dikkat çekiyor. Rezervlerdeki gerilemeye dair ekonomistlerden de yorumlar geliyor.

BABUŞCU: BU BASKI ARTABİLİR

Ünlü ekonomist Şenol Babuşcu rezervlerdeki erimeye dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Babuşcu, “3 Günde 10 Milyar $ TCMB Analitik Bilançosu hesaplamalarına göre altın hariç ve swap hariç net rezervler, Mart’ın ilk üç iş gününde 10 milyar $’dan fazla geriledi. Yılbaşından bu yana düşüş 20 milyar $’a yaklaşıyor. Jeopolitik riskler ve savaşın seyri bu baskıyı daha da artırabilir” dedi.