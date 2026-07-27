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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma, IQ Money adlı suç örgütünün yasal bir ödeme kuruluşu maskesi altında yönettiği 155 milyar liralık yasa dışı bahis ağını gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasındaki yeni ayrıntılara göre, örgüt yöneticisi Mustafa Duran'ın Merkez Bankası'nı yanıltma çabasında olduğu ve bu amaçla uluslararası düzeyde tanınan LSE'den mezuniyet iddiasında bulunduğu, fakat bu duruma dair herhangi bir resmi evrak ibraz edemediği belirlendi.

Oda Tv'de yer alan habere göre, kırmızı bültenle aranan ve Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye iade süreci başlatılan örgüt lideri Mustafa Duran ile 32 şüpheli hakkında "örgüt kurma", "para aklama" ve "yasa dışı bahse aracılık etme" suçlarından iddianame hazırlandı.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Dosyada yer alan bilgilere göre Duran'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na sunduğu özgeçmişinde, dünyanın önde gelen üniversitelerinden London School of Economics mezunu olduğunu beyan ettiği belirlendi.

Ancak denetçiler tarafından talep edilen eğitim belgelerinin şirket tarafından ibraz edilmediği ortaya çıktı. Bu durum, Duran'ın kurumsal bir kimlik oluşturmak amacıyla sahte beyanlarda bulunduğunu belirledi.

SOMUT DELİL VE BELGELER VAR

İddianamede, IQ Money'in yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin bulguların yalnızca şüphe veya dolaylı göstergelere dayanmadığı, somut ve belgeli delillerle ortaya konulduğu ifade edildi.

Çok sayıda bankanın IQ Money ile ilişkisini "hayatın olağan akışına aykırı işlemler", "bahis ve kumar şüphesi" ile "bankayı yanıltmaya yönelik işlemler" gerekçeleriyle sonlandırdığı kaydedildi.

Bir kamu bankasının uyum birimi tarafından ise IQ Money'e ait alt iş yeri yetkililerinin "Yasaklı TCKN - Uyum Müdürlüğü Kod: B02 (BAHİS)" koduyla işaretlendiği ve hesaplarda milyonlarca liralık hareketlilik tespit edildiği aktarıldı.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin (TÖDEB) yaptığı incelemelerde ise IQ Money'e ait IBAN ve sanal POS'ların yasa dışı bahis sitelerinde aktif olarak kullanıldığı 287 kez raporlandı.



YOUTUBE'DA PARA YATIRMA İÇERİKLERİ...

Öte yandan örgütün yasa dışı bahis faaliyetlerini sosyal medya üzerinden açıkça tanıttığı da soruşturma dosyasına girdi. YouTube'da "IQ Money Bahis" ve "IQ Money Yatırım" anahtar kelimeleriyle yapılan aramalarda, yasa dışı bahis sitelerine para yatırma yöntemlerini anlatan içeriklere ulaşıldı.

Özellikle "GrandPashaBet'te IQ Money ile nasıl yatırım yapılır" başlıklı videolarla kullanıcılara, bahis sitelerine para aktarırken IQ Money altyapısının nasıl kullanılacağının anlatıldığı tespit edildi.

GENİŞ BİR YASA DIŞI BAHİS VE PARA TRANSFERİ AĞI

MASAK raporunda ise tarafından sağlanan API yazılımlarının "bankexpresspayment" ve "e-fastpayment" isimli özel panellere entegre edildiği tespit edildi.

Söz konusu panellerin, aralarında 1xbet, Meritking, Onwin ve Sahabet'in de bulunduğu 196 farklı yasa dışı bahis sitesindeki kullanıcıların para yatırma ve çekme işlemlerini otomatik olarak yönetmek için kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre IQ Money'in, yasal bir ödeme kuruluşu görüntüsü altında geniş bir yasa dışı bahis ve para transferi ağı kurduğu değerlendirildi.