Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 37'ye indirdi.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ekonomistler, ocak ayında netleşen ücret ve emekli maaşı artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından takip edildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2026 yılının ilk faiz kararını belirlemek üzere Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Aralık ayında gerçekleştirilen 150 baz puanlık indirimin ardından, Ocak ayı toplantısından da indirim kararı çıktı.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 37’YE ÇEKİLDİ

Piyasaların merakla beklediği 22 Ocak 2026 tarihli karara göre, TCMB politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 38’den yüzde 37’ye indirdi.

Kurulun aldığı kararlar neticesinde faiz koridorunda da değişikliğe gidildi:

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı: %38'den %37'ye,

Gecelik borç verme faiz oranı: %41'den %40'a,

Gecelik borçlanma faiz oranı: %36,5'ten %35,5'e düşürüldü.

Piyasa analistlerinin 100 ile 200 baz puan arasında yoğunlaşan indirim beklentileri, Merkez Bankası'nın 100 puanlık hamlesiyle beklentiler dahilinde gerçekleşmiş oldu.

2026 YILI TOPLANTI TAKVİMİ BELİRLENDİ

TCMB tarafından paylaşılan takvime göre, Para Politikası Kurulu 2026 yılı içerisinde toplamda 8 kez bir araya gelecek.

Yılın geri kalanındaki toplantı tarihleri şu şekilde netleşti:

TOPLANTI TARİHLERİ:

22 Ocak 2026 (Gerçekleşti)

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026