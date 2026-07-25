Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etmesine ilişkin resmi karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası ödemeler dengesinde kapsamlı revizyona gittiMerkez Bankası ödemeler dengesinde kapsamlı revizyona gittiEkonomi

Kararda, şirkete 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme kuruluşu olarak verilen faaliyet izni, Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca iptal edildiği belirtildi.

Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı: TCMB Haziran ve Nisan aylarında politika faiz kararını 37’de sabit tutmuştuMerkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı: TCMB Haziran ve Nisan aylarında politika faiz kararını 37’de sabit tutmuştuEkonomi

Merkez Bankası söz konusu kararın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 13 Eylül 2018 tarihli kararıyla verilen faaliyet iznine ilişkin olduğunu açıkladı.