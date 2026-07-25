Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etmesine ilişkin resmi karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, şirkete 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme kuruluşu olarak verilen faaliyet izni, Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca iptal edildiği belirtildi.
Merkez Bankası söz konusu kararın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 13 Eylül 2018 tarihli kararıyla verilen faaliyet iznine ilişkin olduğunu açıkladı.