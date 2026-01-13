Merkez Bankası'nın açıklamasına göre Kasım 2025'te cari işlemler hesabında 3 milyar 996 milyon dolarlık açık meydana gelirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 132 milyon dolarlık fazla oluştu.

CARİ DENGE AÇIĞI BEKLENTİLERİ DE AŞTI

4 ay üst üste fazlalık veren cari denge açığı, Kasım ayında 4 milyar dolara yakın bir açık verdi. AA Finans'ın anketine göre ekonomistlerin beklenti ortalaması 3 milyar 107 milyon dolardı. Uzmanlar, cari denge açığının bu denli yüksek olmasının sebebini artan enerji ithalatına ve mevsimsel olarak zayıflayan turizm gelirlerine bağlıyor.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DENGEDE "ARTI" SÜRÜYOR

Enerji ve altın kalemleri hesaplamaya dahil edilmediğinde, cari işlemler hesabı 2 milyar 132 milyon dolar fazla verdi. Bu durum, cari açıktaki temel baskının enerji maliyetleri ve değerli metal talebinden kaynaklandığına işaret ediyor.