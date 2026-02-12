Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta düşüş gösterdi. Açıklanan haftalık verilere göre 6 Şubat haftasında brüt rezervler 218,2 milyar dolardan 207,5 milyar dolara gerileyerek yaklaşık 10,7 milyar dolarlık azalış kaydetti.

Altın rezervlerinde 5,2 milyar dolarlık düşüş

Rezervlerdeki gerilemede altın fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. TCMB’nin altın rezervleri bir haftada 133,8 milyar dolardan 128,6 milyar dolara indi. Böylece altın kaleminde 5,2 milyar dolarlık azalış yaşandı.

Brüt döviz rezervleri de aynı dönemde 5,5 milyar dolar azalarak 78,09 milyar dolara geriledi.

Net rezervlerde de gerileme

Net uluslararası rezervler bir önceki hafta 93,4 milyar dolar seviyesindeyken, 6 Şubat haftasında 91,3 milyar dolara düştü.

Swap hariç net rezervler ise 82,6 milyar dolardan 77,7 milyar dolara geriledi. Böylece rezervlerin tüm ana kalemlerinde haftalık bazda düşüş kaydedilmiş oldu.

Yabancıdan tahvil ve hisse alımı

Öte yandan yurt dışında yerleşik yatırımcıların devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) portföyü, piyasa etkisi ve kur farkından arındırılmış verilere göre 255,6 milyon dolar arttı.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyü de aynı haftada 134,3 milyon dolar artış gösterdi.

Döviz mevduatlarına bakıldığında ise pariteden arındırılmış veriler gerçek kişilerde 522 milyon dolar azalışa işaret ederken, tüzel kişilerde 408 milyon dolarlık artış görüldü. Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı ise 114 milyon dolar geriledi.