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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 7 Ağustos haftasında 13 milyar 918 milyon dolar artarak 178 milyar 366 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, rezervlerdeki yükseliş hem brüt döviz hem de altın rezervlerinden kaynaklandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 71 MİLYAR DOLARI AŞTI

7 Ağustos itibarıyla TCMB'nin brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 7 milyar 211 milyon dolar artışla 71 milyar 22 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri 31 Temmuz'da 63 milyar 811 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDE 6,7 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Merkez Bankasının altın rezervleri de aynı dönemde önemli bir artış gösterdi.

Altın rezervleri, 6 milyar 708 milyon dolar artarak 100 milyar 637 milyon dolardan 107 milyar 345 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERV 178,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Böylece TCMB'nin toplam rezervleri, 31 Temmuz'daki 164 milyar 448 milyon dolar seviyesinden 7 Ağustos haftasında 178 milyar 366 milyon dolara çıktı.

Toplam rezervlerdeki haftalık artış 13 milyar 918 milyon dolar olarak kaydedildi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):