DEVA Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk ekonomisi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası rezervlerinin sürekli yükseldiğinden bahsedenlere seslenen Babacan, bunun karşılığında ödenen bedeli, X hesabından yaptığı paylaşımda anlattı.

"DÖVİZİNİ BOZDURAN FAİZE YATIRIYOR"

Yatırımcının Türkiye’ye yüksek faiz için geldiğini belirten Babacan, “Dövizini bozduran faize yatırıyor. Merkez Bankası'nın döviz rezervi bu sebeple yükseliyor” sözlerini sarf etti.

Babacan yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Merkez Bankası rezervlerinin yükseldiğini söyleyenler, bunun karşılığında ödenen büyük bedelden hiç bahsetmiyorlar.

Yatırımcı Türkiye'ye yüksek faiz için geliyor. Dövizini bozduran faize yatırıyor. Merkez Bankası'nın döviz rezervi bu sebeple yükseliyor.

Bu kadar dövizin rezerve girmesinin en önemli sebebi, vadesi dolduğunda yüksek faizi alıp gitmek.

Parası olanlar, şu anda Türkiye'de kazandıkları faizi dünyanın başka hiçbir yerinde kazanamıyorlar.”