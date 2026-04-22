Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), 2025 yılı Nisan dönemine ilişkin verileri ortaya koydu. Ankete, finans sektöründe faaliyet gösteren 148 kuruluş katıldı ve bu veriler ağırlıklandırılarak endeks oluşturuldu.

Açıklanan verilere göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi nisan ayında bir önceki aya kıyasla 7,4 puan artarak 177,7 seviyesine ulaştı. Endeksi oluşturan göstergeler detaylı şekilde incelendiğinde; son üç aya ait iş durumu değerlendirmesi, son üç ayda hizmetlere olan talep ve gelecek üç ayda hizmet talebine dair beklentilerin tamamının endekse yukarı yönlü katkı yaptığı görüldü.

NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri" (sigorta ve emeklilik fonları hariç) başlığı altında güven endeksi 8,4 puan arttı. Ancak "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" ile "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetlerine Yardımcı Faaliyetler" kategorilerinde sırasıyla 6,8 ve 3,3 puanlık düşüş kaydedildi.