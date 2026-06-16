Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gayrimenkul piyasasının mayıs ayı verilerini yayımladı. Ülke genelindeki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 227,1 seviyesine yükseldi. Ancak bu artış, enflasyon hızının gerisinde kaldığı için mülk sahipleri reel bazda zarar etti.

KONUT FİYATLARINDA REEL ERİME YÜZDE 6,1'İ BULDU!

Açıklanan rapora göre konut fiyatları yıllık bazda yüzde 24,5 artış kaydetmiş görünse de, aynı dönemde enflasyondan arındırılmış reel veriler gayrimenkulün bir yatırım aracı olarak eridiğini kanıtladı. Konut fiyatları mayıs ayında reel olarak yüzde 6,1 oranında düşüş gösterdi.

Üç büyük ilde ise mayıs ayında çok farklı fiyat hareketleri gözlendi. İstanbul'da konut fiyatları aylık bazda yüzde 2,1, Ankara'da yüzde 1,5 yükselirken, İzmir'deki konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,1 geriledi. Üç büyük ilin yıllık nominal artışları ise İstanbul'da yüzde 25,4, Ankara'da yüzde 27,3 ve İzmir'de yüzde 22,8 olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI DOĞU ANADOLU’DA, EN DÜŞÜK TRAKYA’DA

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre incelendiğinde, mayıs ayında yıllık konut fiyat artışının en yüksek olduğu bölge yüzde 28,2 ile Doğu Anadolu oldu. Bu şampiyon bölge; Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerini kapsıyor. Öte yandan, Türkiye genelinde yıllık konut fiyat artışının en düşük kaldığı bölge ise yüzde 15,8 ile Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) bölgesi oldu.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ CAN YAKIYOR: İSTANBUL YİNE REKOR KIRDI

Ev satış fiyatları enflasyon karşısında erirken, kiralık ev piyasası adeta yangın yeri. TCMB'nin açıkladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerine göre, yeni kiralanan evlerin endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Yeni kiracıların karşılaştığı kira seviyeleri yıllık bazda nominal olarak yüzde 30,4 yükselirken, reel olarak ise sadece yüzde 1,7'lik sınırlı bir azalma gösterdi.

Kira artışlarında aslan payını yine megakent İstanbul aldı. Mayıs ayında yeni kiracı kira endeksi İstanbul'da aylık yüzde 3,1, Ankara'da yüzde 1,1 ve İzmir'de yüzde 1 arttı. İşin yıllık boyutuna bakıldığında ise yeni kiracıların omuzlarındaki yükün ağırlığı tescillendi.

Yıllık bazda yeni kira artışları İstanbul'da yüzde 36,7, Ankara'da yüzde 33,8 ve İzmir'de yüzde 30,2 olarak gerçekleşti. Bölgesel bazda değerlendirildiğinde de, yeni kiracı kira endeksinde en yüksek yıllık artış yüzde 36,7 ile İstanbul bölgesinde görülürken; en düşük yıllık artış yüzde 18,9 ile yine Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kapsayan Trakya bölgesinde kaydedildi.