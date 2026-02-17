Türkiye’de artan enflasyon ve hayat pahalılığı ile birlikte vatandaşların belini en çok büken gıda fiyatları ile birlikte kiralar oldu. Kira fiyatları özellikle 2021 yılı sonrası ciddi oranda artarken kira zamlarına getirilen yüzde 25 sınırlaması bile çare olmadı.

Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi ile birlikte ilk defa kira fiyatlarındaki artışı gözler önüne seren bir veriyi açıklamaya başladı. “Yeni Kiracı Kira Endeksi” adıyla yayınlanan istatistik, kiralık konut piyasasındaki güncel gelişmeleri gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Açıklanan verilere göre endeks ocak ayı itibari ile bir önceki aya göre yüzde 3,5 artış gösterdi. Kiralardaki artış yıllık bazda ise nominal olarak yüzde 34,2 oranında yükselirken reel artış ise yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK KİRA ARTIŞI HANGİ ŞEHİRDE?

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre yıllık bazda en yüksek kira artışı yüzde 38,5 ile İzmir’de gerçekleşti. İzmir’i yüzde 38,3 ile Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce bölgesi takip ederken, İstanbul ise yüzde 38,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Ankara ise yüzde 36,9 ile altıncı sırada bulunuyor.

Kira fiyatlarındaki artışın en düşük olduğu kentler ise yüzde 19,5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye oldu.

Türkiye’nin üç büyük kentine bakıldığında aylık bazda İstanbul’da yüzde 3,9 artış görülürken Ankara’da yüzde 3,5 ve İzmir’de yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık artış ise İstanbul’da yüzde 38,1 seviyesinde gerçekleşirken, Ankara’da yüzde 36,9 ve İzmir’de yüzde 38,5 oldu.