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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan yönetiminde yılın yedinci faiz kararını açıkladı. Saat 14.00'te gerekçeleriyle birlikte kamuoyuyla paylaşılan karara göre, Merkez Bankası politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitti.

Kararın duyurulmasının ardından gözler döviz, altın ve pay piyasalarındaki fiyatlamalara çevrildi. Altın cephesinde düşüş trendi hızlanırken, döviz kurlarında yatay ağırlıklı sınırlı bir yükseliş gözlendi. Borsa İstanbul ise karar sonrası beklentilerin aksine zayıf bir seyir izledi.

FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDA SON TABLO

Karar sonrası 49,6274 TL seviyesinden işlem gören dolar, günlük yüzde 0,14, haftalık ise yüzde 0,32 oranında değer kazandı. Kur, bugün test ettiği 49,6349 seviyesiyle son bir ayın zirvesine ulaştı. Döviz piyasasında sakin bir seyir izleyen Euro, günlük yüzde 0,01'lik oldukça sınırlı bir değişimle 55,7346 TL'den alıcı buluyor.

Faiz indirimi sonrası aşağı yönlü hareketlenen gram altın, günlük yüzde 1,52 değer kaybederek 6 bin 498,88 TL'ye geriledi. 23 Eylül'de 6 bin 861 TL ile son bir ayın zirvesini gören gram altının son bir haftalık kaybı yüzde 2,05'i buldu.

Küresel çapta da değer kaybeden ons altın, günlük yüzde 1,61 düşüşle 4 bin 74 dolara çekildi.

Faiz hamlesi pay piyasalarında güçlü bir reaksiyon yaratmadı. Endeks, kararın ardından belirgin bir tepki alımı göstermeyerek 11.501,22 puan seviyelerinde düşüş eğilimli işlem görmeye devam ediyor.