Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak; Ekonomistler indirim beklemiyor, artış temkinli

İris Cibre - "Artırmaya Gerek Yok"

Bugün PPK'da pas geçilmesini bekliyorum

Carry çıkışları durdu hatta aksine dün Merkez.

Merkez, hali hazırda fiili faizi 40%'a yükseltmiş durumda

Tüm veriler, talepte yavaşlamaya ve üretimin darbesinin gittikçe arttığına işaret ediyor.

Oluşacak enflasyon, arz şoku kaynaklı olacak, talep değil.

Risklerin artışı ile ara toplantı kartı da mevcut ve var olan talebi de bu yolla daha da düşürebilir.

Yarın faiz artırımına ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum, yerlinin döviz talebi yok, neden artırsın ki...