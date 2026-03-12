Merkez bankası faiz kararı öncesi, ekonomistler beklentilerini açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak; Ekonomistler indirim beklemiyor, artış temkinli
Merkez Bankası, piyasaların savaş baskısı altında gireceği PPK toplantısında Mart 2026 faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili çarpıcı değerledirmelerde bulundu.Mercek: Yunus Arıkan
AA Finans'ın 38 ekonomistle gerçekleştirdiği beklenti anketine göre ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını, bir ekonomist ise 50 baz puanlık indirim geleceğini öngördü.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan birçok ekonomist de faiz kararıyla ilgili açıklama yaptı.
İris Cibre - "Artırmaya Gerek Yok"
Bugün PPK'da pas geçilmesini bekliyorum
Carry çıkışları durdu hatta aksine dün Merkez.
Merkez, hali hazırda fiili faizi 40%'a yükseltmiş durumda
Tüm veriler, talepte yavaşlamaya ve üretimin darbesinin gittikçe arttığına işaret ediyor.
Oluşacak enflasyon, arz şoku kaynaklı olacak, talep değil.
Risklerin artışı ile ara toplantı kartı da mevcut ve var olan talebi de bu yolla daha da düşürebilir.
Yarın faiz artırımına ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum, yerlinin döviz talebi yok, neden artırsın ki...
Şenol Babuşcu - "Sabit Tutmak bile Başarı"
Faiz İndirimi Değil, Sabit Tutmak Bile Başarı
Uluslararası kuruluşların büyük bölümü bu ay TCMB’nin politika faizini sabit bırakması gerektiğini düşünüyor.
Mevcut tabloya bakınca bu yaklaşım oldukça gerçekçi.
Hatta gelişmeler böyle devam ederse önümüzdeki dönemde faiz artışı ihtimali bile masaya gelebilir.
Hakan Kara - "Artmayacak"
Bana göre bugün Merkez Bankasının faiz artırmasına gerek yok. Eski ezberlere göre hareket etmemek lazım, çünkü bu defa bir durgunluk geliyor.