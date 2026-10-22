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Kaynak: Haber Merkezi

Merkez Bankası'nın 9 ay aradan sonra gelen faiz indiriminden akaryakıttaki ağır 10 aylık zam bilançosuna, fon krizinin tüketici güvenine vurduğu darbeden Meclis'te reddedilen emekli maaşı teklifine ve Adana'da ağaç kesmek zorunda kalan narenciye üreticisine kadar ekonominin öne çıkan tüm sıcak başlıklarını sizler için tek bir haberde topladık.

Keyifli ve bol farkındalıklı okumalar dileriz.

PARANIN SEYRİ VE YASAL DÜZENLEMELER

MERKEZ BANKASI 9 AY SONRA İLK ADIMI ATTI: FAİZ YÜZDE 36'YA İNDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, ekim ayı toplantısında politika faizini 9 ay aradan sonra ilk kez düşürdü. Banka, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'den yüzde 36 seviyesine çekti.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI PİYASALAR DALGALANDI: DOLAR ZİRVEDE, GRAM ALTIN GERİLEDİ

TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Dolar/TL 49,63 seviyesiyle son bir ayın zirvesine çıkarken, gram altın 6.498 TL'ye geriledi. Borsa İstanbul ise faiz kararına beklenen güçlü tepkiyi vermedi.

EKONOMİSTLERDEN FAİZ KARARI DEĞERLENDİRMESİ: BEKLENTİ ÜSTÜ İNDİRİM MÜMKÜN

Merkez Bankası'nın ekim ayında politika faizini yüzde 36'ya çekmesini değerlendiren ekonomistler, önümüzdeki dönemde enflasyon patikasına bağlı olarak beklentilerin üzerinde yeni indirim adımlarının gündeme gelebileceğini ifade etti.

FON KOORDİNASYON KURULU: 55 BİN 755 HESABA 49,7 MİLYAR TL ÖDENDİ

SPK kararıyla başlayan fon tasfiye sürecinde Fon Koordinasyon Kurulu 7. toplantısını tamamladı. Süreç kapsamında bugüne kadar 55 bin 755 yatırımcıya toplam 49,7 milyar TL ödeme yapıldı. Hedef Portföy’ün 18 fonu tasfiye edilirken, haksız kazançların tahsili için TBMM'deki yasa teklifi bekleniyor.

FON KRİZİ TÜKETİCİ GÜVENİNİ ÇÖKERTTİ: 2008 KRİZİNDEN BİLE SERT DÜŞÜŞ!

Sermaye piyasalarındaki fon krizi, Tüketici Güven Endeksi'nde tarihi bir çöküşe yol açtı. Tüketici güveni eylül ayında yüzde 7,7 oranında gerileyerek 84,8 seviyesine indi. Bu düşüş, 2008 küresel finans krizindeki gerilemeyi bile geride bıraktı.

ING YIL SONU TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI: FAİZ %35, DOLAR 51,50 TL

ING, eylül ayı raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin yıl sonu beklentilerini duyurdu. Kurum, yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 35, dolar kuru tahminini ise 51,50 TL olarak belirledi.

JPMORGAN'DAN 'TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR' İDDİALARINA RESMİ YALANLAMA

JPMorgan, aracı kurumunun SPK’ya yaptığı izin iptali başvurusunun ardından gündeme gelen "Türkiye’den çekiliyor" iddialarını net bir dille reddetti. Banka, İstanbul’daki bankacılık operasyonlarını büyütme hedeflerinin sürdüğünü bildirdi.

DÖVİZ VE ALTIN PİYASASINDA 22 EKİM BİLANÇOSU

Serbest piyasada Dolar ve Euro güne yatay ve dengeli bir açılışla başladı. Altın cephesinde ise Orta Doğu’daki gerilim, yüksek petrol fiyatları ve Fed’in faiz politikası beklentileri nedeniyle ons bazlı baskı sürerken iç piyasada gram ve çeyrek altın günü düşüşle karşıladı.

HİSSEDİLEN ENFLASYON, ÜRETİM VE ŞİRKET HABERLERİ

AKARYAKITTA 10 AYLIK AĞIR ZAM BİLANÇOSU: MOTORİN YÜZDE 74,74 ZAMLANDI

Küresel krizler, savaş gerilimi ve ÖTV artışlarıyla birlikte akaryakıtta son 10 ayın bilançosu netleşti. Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle motorin litresi yüzde 74,74 artışla 96,80 TL'ye fırlarken, benzin litresi yüzde 41,80 yükselişle 76,30 TL'ye ulaştı.

ADANALI MEYVE ÜRETİCİSİ KRİZDE: LİMON AĞAÇLARI KESİLİYOR

Adana’nın Yüreğir Ovası’nda narenciye üreticileri büyük bir ekonomik çöküş yaşıyor. Yüksek girdi maliyetlerinin altında kalan satış fiyatları nedeniyle zarar eden çiftçiler, masraflarını karşılayamayınca yıl boyunca emek verdikleri limon ağaçlarını kesmeye başladı.

BAKAN ŞİMŞEK MÜSİAD FORUMUNDA YATIRIMCILARA SESLENDİ: "İŞ DÜNYASI DOSTUYUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda 30'u aşkın ülkenin temsilcilerine hitap etti. Şimşek, "Biz iş dünyası dostuyuz, Türkiye'ye yatırım yapın" çağrısında bulundu.

SOSYAL POLİTİKALAR, İŞ HAYATI VE YAŞAM

AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ: EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENMİYOR

En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin artırılmasını öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınması talebi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

ANK-AR ANKETİ AÇIKLANDI: VATANDAŞIN YÜZDE 75,7'Sİ 'EKONOMİ KÖTÜ YÖNETİLİYOR' DEDİ

Ank-Ar tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasının sonuçları duyuruldu. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 75,7'si "Ekonomi kötü yönetiliyor" yanıtını verirken, parti seçmenlerine göre dağılım dikkat çekti.

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