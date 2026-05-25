Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, finans sektörü ve bürokraside 28 yılı aşkın deneyime sahip eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne getirildiği açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora çalışmasını tamamlayan Çetinkaya, Harvard Business School ve INSEAD gibi eğitim kurumlarında yöneticilik programlarına katıldıktan sonra kariyerine 1998'de Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ'de start vermişti.

Çetinkaya, 2003'te Türkiye Halk Bankası AŞ'de Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2008'den itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ'de Uluslararası Bankacılık, Hazine ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yer almıştı.

TCMB Başkan Yardımcılığına 2012'de getirilen Çetinkaya, 2016'da TCMB Başkanlığına getirilmişti.