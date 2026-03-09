Bloomberg’den Beril Akman’ın haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kanada merkezli Fairfax Financial Holdings şirketinde Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi (Insurtech) Başkanı olarak göreve başladı.

Fairfax’ın yıllık finansal raporunda yer alan bilgilere göre, Erkan göreve 2025 yılının sonlarında başladı.

Erkan, 2023 Haziran’da geldiği TCMB Başkanlığı görevinden 2024 yılının başında istifa etmişti.

FAİRFAX NE İŞ YAPIYOR?

Kanada merkezli Fairfax Financial Holdings, ağırlıklı olarak mal ve kaza sigortacılığı ile reasürans alanında faaliyet gösteren ve bu alanlarla bağlantılı yatırım yönetimi hizmetleri sunan bir holding olarak faaliyet gösteriyor. 1985 yılında Prem Watsa tarafından kurulan Fairfax’ın merkezi Kanada’da bulunuyor. Şirket, bugün küresel ölçekte ticari sigorta ve reasürans alanında faaliyet gösteren önemli gruplardan biri olarak öne çıkıyor.