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Kaynak: Haber Merkezi / AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra'da düzenlenen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 25. Yıllık Konferansı'nda "Bölünmüş Bir Küresel Ekonomide Para Politikası" başlıklı bir sunum yaptı.

2012'den bu yana BIS yıllık konferansında sunum yapan ilk TCMB Başkanı unvanını alan Karahan'ın açıklamaları, enflasyon altında ezilen dar gelirli için yine 'acı reçete' anlamı taşıyor.

ÇARŞI PAZARDAKİ YANGININ SUÇLUSU JEOPOLİTİK GELİŞMELER

Halkın belini büken gıda ve enerji enflasyonundaki durdurulamaz yükselişe değinen Karahan, bu durumu büyük ölçüde dış faktörlere dayandırdı. Gıda enflasyonunun oynak ve yüksek bir seyir izlediğini belirten Karahan, arz şoklarının etkisiyle yükselen bu fiyatların ancak "jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla" sönümlenebileceğini öne sürdü.

ÇÖZÜM YİNE VATANDAŞIN CÜZDANINDA: TALEP YAVAŞLAYACAK

Karahan'ın sunumundaki en çarpıcı detay ise enflasyonla mücadele stratejisinin merkezine yine "talebi yavaşlatmayı" koyması oldu. Yavaşlayan talebin fiyatlama davranışlarını iyileştireceğini savunan Karahan, "Önümüzdeki dönemde enflasyonu, enflasyon beklentileri ve talepteki yavaşlama şekillendirecektir" ifadelerini kullandı.

"KİRA VE EĞİTİMDE KATILIK AZALIYOR" SAVUNMASI

Milyonlarca vatandaş fahiş kira artışları ve astronomik özel okul ücretleriyle boğuşurken, Karahan kira ve eğitim kalemlerinde "azalan katılığın" dezenflasyonu desteklediğini savundu.

Öte yandan, artan enerji fiyatlarının ithalat faturasını kabarttığını belirten Karahan, vatandaşın harcamalarının düşmesiyle cari işlemler üzerindeki baskının da sınırlandığını; ihracatın ise direncini koruduğunu ifade etti.