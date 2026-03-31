Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon görünümü, rezerv politikası, altın satışları ve yeni swap adımlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÜÇTE BİRE DÜŞÜRÜYOR'

Eşel mobil uygulamasına dair Karahan, "Eşel mobil petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini üçte bire düşürüyor. Savaşın orta vadede, enflasyon üzerinde hem arz hem de talep yönlü etkileri olacak" dedi.

Swap hamlelerine dair Karahan, "Bankaların Merkez Bankası ile swap işlemlerine yeniden yönelmesi sistemde bir döviz likiditesi sıkıntısı olmadığını ve uyguladığımız kur rejiminin sağlıklı bir şekilde işlediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'SÖZ KONUSU ALTINLAR YENİDEN REZERVLERİMİZE GERİ DÖNECEK'

Merkez Bankası'nın altın satışı yaptığına dair iddialara ise Karahan şu yanıtı verdi:

"Döviz likiditesinin desteklenmesi gereken dönemlerde altın kaynaklı işlemlerin kullanılması son derece doğal bir tercih. İşlemlerin önemli bir kısmı vadeli altın-döviz takası niteliğinde; yani vadesi geldiğinde söz konusu altınlar yeniden rezervlerimize geri dönecek."

Karahan'ın diğer açıklamalarında öne çıkan satırlar ise şu şekilde;

Cari dengedeki olası bozulmanın yönetilebilir bir seviyede olacağını düşünüyoruz

Rezervler üzerindeki baskı, küresel risk iştahındaki değişimlerin olağan bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor

Rezerv yönetimi ve likidite araçlarımız konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izliyoruz. Tüm adımlarımızın amacı fiyat istikrarını desteklemek ve finansal istikrarı güçlendirmek.