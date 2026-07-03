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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2026 Yılı 2. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi, fonlama koşulları ile kredi standartları ve taleplerindeki son durumu ortaya koydu. Verilere göre, bir önceki çeyrekte başlayan sıkılaşma eğilimi yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında ivme kazanarak devam etti.

STANDARTLARDA SIKILAŞMA, TALEPTE GÜÇLENME BEKLENTİSİ

KOBİ'ler, büyük işletmeler ile kısa ve uzun vadeli kredilerde bir önceki çeyrekte gözlemlenen gevşeme eğilimi yerini belirgin bir sıkılaşmaya bıraktı. Ancak bankaların beklentisi, 3. çeyrek itibarıyla bu sıkılaşmanın yerini sınırlı bir gevşemeye bırakacağı yönünde.

Türk Lirası cinsi kredilerdeki gevşeme sona erip sıkılaşma başlarken, yabancı para (YP) cinsi kredilerdeki sıkı duruş devam etti. Gelecek dönemde TL kredilerde hafif bir esneme, YP kredilerde ise sıkılaşmanın devamı öngörülüyor.

İşletme kredilerine yönelik talep artışı 2. çeyrekte bir miktar hız kesse de, bu artış eğiliminin 3. çeyrekte daha da güçlenerek sürmesi bekleniyor.

BİREYSEL KREDİLER: TALEP DÜŞÜŞTE, SIKI DURUŞ SÜRÜYOR

Uygulanan standartlarda sınırlı bir sıkılaşma yaşandı ve bu seyrin önümüzdeki çeyrekte de korunması bekleniyor. Konut kredisi talebindeki azalmanın ise mevcut seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Taşıt kredisi standartlarındaki sınırlı sıkılaşmanın devam etmesi öngörülürken, krediye olan talepteki düşüşün ivme kaybederek (zayıflayarak) süreceği belirtiliyor.

Bu kategorideki kredi şartlarında sıkılaşma güçlenerek devam etti; ancak önümüzdeki dönemde bu sıkılaşmanın hız keseceği öngörülüyor. Kredi talebinde ise tablonun tersine döndüğü ve sınırlı artışın yerini azalışa bıraktığı gözlemlendi. Beklenti, bu talep daralmasının güçlenerek devam etmesi yönünde.

FONLAMA KOŞULLARINA DAİR BEKLENTİLER

İkinci çeyrekte hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklı fonlama şartlarında sıkılaşma yönündeki değerlendirmeler ağırlık kazandı. Bununla birlikte, 2026 yılının 3. çeyreğine yönelik beklentiler daha olumlu bir tablo çiziyor: Yurt içi fonlama koşullarında gevşeme beklenirken, yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın da önemli ölçüde hız keseceği tahmin ediliyor.