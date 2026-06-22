Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5-12 Haziran 2026 tarihleri arasında 3 bin 274 hanenin katılımıyla gerçekleştirdiği Haziran Ayı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Vatandaşın enflasyon, döviz kuru, konut fiyatları ve yatırım tercihlerine ışık tutan ankette oldukça dikkat çekici değişimler yaşandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜŞTE

Merkez Bankası'nın verilerine göre, hanehalkının enflasyon beklentisinde olumlu bir kırılma gözlemlendi. Vatandaşların 12 ay sonrası için öngördüğü yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya kıyasla 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesine geriledi.

CÜZDANLARI 'GIDA' VE 'ENERJİ' YAKIYOR

Tüketicinin enflasyonu en derinden hissettiği alanlar ise değişmedi. Ankete katılanların son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını düşündüğü ve gelecek 12 ayda da en çok artış beklediği ürün grupları yine "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu. Öte yandan, gıdayı fiyatı en çok artan ürün grubu olarak görenlerin oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık bir gerilemeyle yüzde 39,3 olarak kaydedildi.

DOLAR BEKLENTİSİ 52,67 TL OLDU

Piyasaların ve vatandaşın yakından takip ettiği döviz kurlarına yönelik beklentiler de ankette yer buldu. Hanehalkının 12 ay sonrası için öngördüğü ABD Doları kuru beklentisi, bir önceki aya göre 0,14 TL'lik sınırlı bir artışla 52,67 TL seviyesine ulaştı.

KONUT FİYATLARINDA BEKLENTİ YÜZDE 33

Uzun süredir tartışma konusu olan konut piyasasına yönelik beklentilerde ise yatay bir seyir izlendi. Gelecek 12 ayın sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi, bir önceki aya göre sadece 0,13 puan azalarak yüzde 33,82 seviyesinde gerçekleşti.

YATIRIMDA ALTIN KAN KAYBETTİ, GAYRİMENKUL ŞAHA KALKTI

Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri de vatandaşın yatırım reflekslerindeki değişim oldu. Geleneksel yatırım aracı altına olan güven devam etse de ciddi bir kan kaybı yaşandı.

"Altın alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 4,0 puan birden düşerek yüzde 44,3'e geriledi.

Altından çıkan yatırımcının rotası ise yeniden gayrimenkule döndü. “Ev, dükkan veya arsa alırım” diyenlerin oranı bir önceki aya göre 3,9 puanlık güçlü bir sıçramayla yüzde 37,1 seviyesine yükselerek ikinci sıraya yerleşti.