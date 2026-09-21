Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (MB), 2026 yılı Eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 102,0 seviyesinde gerçekleşti.

DIŞ PAZAR KAN KAYBEDİYOR, İHRACAT SEZONU TEPETAKLAK

Son üç aylık gerçekleşmeler, üreticinin dış pazarda yaşadığı bozunmayı net bir şekilde ortaya koydu. İhracat siparişlerinde daha önce artış bildirenlerin ağırlıkta olduğu tablo tamamen tersine dönerek düşüş yönüne kaydı. Gelecek üç aya ilişkin beklentilerde de durum farklı değil; hem üretim hacmi hem de dış sipariş tarafında büyüme umutları günden güne zayıflıyor.

SANAYİCİ ÖNÜNÜ GÖREMİYOR, YATIRIMLAR BIÇAK GİBİ KESİLDİ

Açıklanan rapordaki en vahim tablo ise önümüzdeki 12 aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarında yaşandı. Üreticinin yüksek maliyetler ve güvensizlik ortamı nedeniyle yatırım yapmaktan hızla uzaklaştığı gözlenirken, yatırım harcamalarında artış bekleyenlerin oranı ciddi şekilde eridi. Kısa vadeli istihdam beklentilerindeki zorunlu artışa rağmen, reel sektörün uzun vadeli yatırımları askıya alması ekonominin geleceği açısından tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.