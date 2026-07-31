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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026 dönemine ilişkin parasal sektör ve kredi büyüme verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, geniş para arzı yıllık bazda yüzde 29,9 oranında büyürken, bu artışta aslan payı vadeli mevduatların oldu. Hanehalkı kredi büyüme hızı ise yüzde 44,1 ile önceki çeyrekteki seviyesini korudu.

KREDİLERDE İVME REEL SEKTÖRE KAYIYOR

Parasal sektör tarafından verilen krediler incelendiğinde, hanehalkı kredi artış hızının Haziran ayında yatay bir seyir izleyerek yüzde 44,1 seviyesinde kaldığı görüldü. Buna karşın, finansal olmayan kuruluşlara (reel sektör) kullandırılan kredilerin yıllık artış hızı 0,4 yüzde puanlık bir ivmelenmeyle yüzde 34,2'ye yükseldi.

PARA ARZI BÜYÜMESİNİN LOKOMOTİFİ: VADELİ TL MEVDUATLAR

Geniş para arzı, Haziran ayında yıllık yüzde 29,9 oranında büyüme kaydetti. Bu genişlemeye en büyük katkıyı yüzde 16,6 ile vadeli mevduatlar sağlarken, vadesiz mevduatların katkısı yüzde 9,8 seviyesinde gerçekleşti. Diğer kalemlerin genel tabloya etkisi ise daha sınırlı düzeyde kaldı.

Aylık bazdaki yüzde 0,9'luk para arzı büyümesinde, özellikle vadeli Türk Lirası mevduatlarındaki yüzde 1,8'lik artışın belirleyici olması dikkat çekti.

BİR AYDA 272 MİLYAR TL'LİK SIÇRAMA

Haziran 2026 itibarıyla geniş para arzı, bir önceki aya göre tam 272 milyar TL artış gösterdi. Bu sert yükselişin arkasında vadeli TL mevduatlarda 550 milyar TL artış, para piyasası fonları 177 milyar TL artış gösterdi.

Özellikle vadesiz yabancı para (YP) mevduatlarındaki düşüşün doğrudan etkisiyle 430 milyar TL daralma yaşandı.