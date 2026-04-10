Merkez Bankası, özellikle son dönemde TL üzerindeki baskıyı azaltmak ve döviz likiditesini artırmak amacıyla altın rezervlerini kullanmaya devam ediyor. 3 Nisan ile biten haftada 9,5 tonluk ek satış yapılırken, altın karşılığı döviz swap miktarı 3,3 ton azaldı.

Bu işlemler sonucunda piyasaya sağlanan toplam döviz likiditesi 19,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

TOPLAM REZERVLERDE ARTIŞ, NET REZERVLERDE DÜŞÜŞ

TCMB’nin açıkladığı haftalık verilere göre toplam rezervler 6 milyar 306 milyon dolar artarak 161 milyar 645 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri: 58 milyar 417 milyon dolar

Altın rezervleri: 103 milyar 229 milyon dolar

Net uluslararası rezervler: 45 milyar 656 milyon dolar

Ancak swap işlemleri hariç tutulduğunda net rezervlerde gerileme dikkat çekti. Swap hariç net rezervler 20,2 milyar dolardan 18,4 milyar dolara düştü.

DÖVİZ MEVDUATLARINDA ARTIŞ: TÜZEL KİŞİLER DOLAR TERCİH ETTİ

3 Nisan haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı, parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 785 milyon dolar arttı.

Gerçek kişiler: 237 milyon dolar

Tüzel kişiler: 2 milyar 548 milyon dolar

Özellikle şirketlerin dolar cinsinden mevduata yönelmesi artışta belirleyici oldu. Önceki hafta bireysel yatırımcıların altın talebi öne çıkarken, son verilerde kurumsal talep dikkat çekti.

KUR KORUMALI MEVDUAT GERİLEDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi sınırlı bir düşüş gösterdi. Geçen hafta 19 milyon liralık azalışla toplam bakiye 1 milyar 515 milyon liraya geriledi.

YABANCI YATIRIMCI ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Yabancı yatırımcıların Türk finansal varlıklarından çıkışı da devam ediyor.

3 Nisan haftasında:

217,8 milyon dolarlık hisse senedi satışı

784,3 milyon dolarlık devlet tahvili satışı

15 milyon dolarlık özel sektör tahvili alımı gerçekleşti