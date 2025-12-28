Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılında izlenecek yolara ilişkin yol haritası görevi gören 2026 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Metinde, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) hangi tarihlerde toplanacağı, kaç toplantı düzenleneceği belirtildi.

2026 yılında para politikasının enflasyonu orta vade hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde oluşturulacağının belirtildiği metinde, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışının ön koşulu olduğu belirtildi.

"YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ KORUNUYOR"

Belirlenen yüzde 5’lik enflasyon hedefinin korunduğu belirtilen metinde, "TCMB’nin hesap verme yükümlülüğünün bir unsuru olan belirsizlik aralığı, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak belirlenmiştir. Yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun söz konusu belirsizlik aralığının dışında kalması, hesap verebilirlik ilkesi gereği Hükûmet’e ‘Açık Mektup’ yazılmasını gerektirecektir” ifadeleri yer aldı.

Para politikası kararlarının enflasyon gelişmeleri ve beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikasının etkileyebileceği talep unsurları, arz yönlü gelişmeler, iç-dış denge, tasarruf eğilimi, kredi gelişmeleri, finansal koşullar ile likiditeyi ve fiyat istikrarını etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler analiz edilerek ve kararların gecikmeli etkileri de dikkate alınarak oluşturulmaya devam edileceği belirtilen metinde, fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyinin yüzde 5’lik enflasyon hedefine göre belirlendiği vurgulandı.

2026’DA 8 TOPLANTI YAPILACAK

Para Politikası Kurulu'nun (PPK), 2026 yılında 22 Ocak, 12 Mart, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık tarihlerde toplanacağının duyurulduğu metinde şöyle denildi:

"Her PPK toplantısı öncesindeki 3 iş günlük süreyi kapsayan dönem 'sessiz dönem' olarak adlandırılmakta ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmamaktadır. Söz konusu süreçte, PPK toplantısına hazırlık amacıyla, karar alma sürecine girdi sağlayan birimler PPK'ya kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır. PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2026 yılında 8 toplantı yapacaktır. Para politikası kararı ve kısa gerekçesi, Türkçe ve İngilizce olarak, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te, PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacaktır."

ENFLASYON RAPORU 4 KEZ YAYIMLANACAK

Enflasyon Raporu’nu yılda 4 kez; 12 Şubat, 14 Mayıs, 13 Ağustos ve12 Kasım tarihlerinde, Finansal İstikrar Raporunun ise yılda 2 defa; 22 Mayıs ve 27 Kasım tarihlerinde yayımlanacağının aktarıldığı metinde, şu ifadelere yer verildi:

"TCMB faaliyetleri, para politikası uygulamaları ve konjonktürel gelişmeler hakkında Başkan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan sunumlar sürdürülecektir. TÜİK tarafından fiyat istatistiklerinin açıklanması ile PPK toplantılarına dair duyurular arasında geçen süre zarfında aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nun bir iletişim aracı olarak kullanılması sürdürülecektir.”