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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) rezerv göstergelerinde 9 Ekim haftasında yükseliş kaydedildi. Bir önceki hafta 37,9 milyar dolar seviyesinde bulunan swap hariç net rezervler, 6,3 milyar dolarlık artışla 44,2 milyar dolara çıktı.

NET REZERVLER 57,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Aynı haftada TCMB'nin net rezervleri de yükseldi. Önceki hafta 53,8 milyar dolar olarak kaydedilen net rezervler, 3,9 milyar dolar artarak 57,7 milyar dolara ulaştı.

BRÜT REZERVLERDE YÜZDE 2,5 ARTIŞ

Merkez Bankasının brüt rezervleri de 9 Ekim haftasında artış gösterdi. Bir önceki hafta 167,4 milyar dolar olan brüt rezervler, 4,2 milyar dolarlık yükselişle 171,6 milyar dolara çıktı.

Böylece brüt rezervlerde haftalık artış yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.