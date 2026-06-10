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Merih Demiral'ın Youtube kanalının yeni konuğu İsmail Yüksek oldu.

RONALDO DETAYI İZLEYENLERİ KAHKAHALARA BOĞDU

İki milli oyuncu arasında geçen eğlenceli diyaloglar izleyenleri güldürürken özellikle Cristiano Ronaldo ile ilgili bir detay kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

RONALDO GERGİN GEÇEN MAÇ SONRASI MESAJ ATMIŞ

İsmail Yüksek, Al Nassr ile oynadıkları maçta Kingsley Coman'ın yaptığı sert faul sonrası yaşanan gerginlikten dolayı Merih Demiral'a Cristiano Ronaldo'nun gece mesaj attığını açıkladı.

TELEFONUNA NASIL KAYDETTİĞİNİ AÇIKLADI

Ronaldo'nun mesajda Merih'e 'Niye böyle yaptın?' diye kızdığını söyleyen İsmail, "Asıl komik olan ne biliyor musunuz? Cristiano Ronaldo'yu 'Cristiano Ronaldo Juventus' diye kaydetmiş telefona. Sanki Kepezspor'dan bir arkadaşıymış gibi... Muazzam." dedi.