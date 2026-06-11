Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Juventus'ta Damien Comolli ile yolların ayrılmasının ardından kulübün yeni CEO'su Giovanni Carnevali oluyor.

MERİH DEMİRAL'I PARLATIP JUVENTUS'A SATMIŞTI

2014'ten itibaren Sassuolo'da Genel Direktör olarak görev yapan Giovanni Carnevali, milli yıldız Merih Demiral'ın Alanyaspor'dan transfer edilmesinde ve ardından da Juventus'a satılmasında rol oynamıştı.

CARNEVALI SASSUOLO'DA BAŞARILI BİR PROFİL ÇİZDİ

Görev süresi boyunca büyük rakamlara satılan birçok genç futbolcuyu uygun maliyetlerde kulübe kazandıran Giovanni Carnevali'nin benzer bir stratejiyi Juventus'ta da uygulaması bekleniyor.

ŞİMDİ DE KENAN YILDIZ'LA ÇALIŞACAK

Yeni dönemde yüksek harcamalardan kaçınması ve elindeki değerli oyuncuların bazılarınının satışından önemli bir gelirler elde etmesi beklenen Juventus'ta bu hamlenin yaz transfer dönemini ne yönde etkileyeceği merak konusu oldu.

Carnevali, Merih Demiral'dan sonra bir başka Türk oyuncu Kenan Yıldız'ın da artık kariyer planlamasında kritik rol üstlenecek.