A Milli Futbol Takımı, ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele ettiği D Grubu’ndan çıkamayarak 2026 FIFA Dünya Kupası’na veda etti.

Turnuvanın ardından A Milli Takım’ın deneyimli stoperlerinden Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla taraftarlardan özür diledi.

Demiral açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türk milletinin başımızın üstünde yeri var. Bizi alkışlamak da eleştirmek de milletimizin hakkıdır. Çünkü biz de bu ülkenin evlatlarıyız. Bu turnuvaya büyük hayallerle geldik ancak hayallerimizin çok uzağında, hepimizi derinden üzen bir turnuva geçirdik. Yaşattığımız hayal kırıklığı için tüm milletimizden içtenlikle özür diliyoruz.”

Açıklamasının devamında sorumluluk aldıklarını vurgulayan Demiral, şu sözleri kullandı:

“Sahada son düdüğe kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Ama bunun yeterli olmadığını biliyoruz ve sorumluluğunu alıyoruz. 7’den 70’e hepinizi üzdüğümüzün, hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız. Bu formaya ve bu bayrağa layık olabilmek için her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz.”