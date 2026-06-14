2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Takım'da Merih Demiral karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

MERİH DEMİRAL: 'İYİ GÜNLER DE KÖTÜ GÜNLER DE ABARTILIYOR'

Merih Demiral maç sonu şunları söyledi:

"Futbol hatalar oyunu. Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk. Gereken mücadeleyi verdik, herkes istekliydi. Olmayınca olmuyor. 2 tane daha maçımız var. Onları en iyi şekilde geçip gruptan çıkmaya çalışacağız.

Burası Dünya Kupası, ilk tecrübemiz. Kolay değil. Bahaneye gerek yok, çıkıp yenmemiz gerekiyordu. Çok üzgünüz. Az önce konuştuk içeride. Süre var diğer maça. Hazırlanacağız, gerekeni yapacağız. Halkımızın bizden beklentileri var. Herkes her şeyin farkında. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oluyor. Ülkemizde iyi günlerde de kötü günlerde de abartılabiliyor. Her şey dengeli olması lazım."