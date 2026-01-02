Suudi Arabistan Pro Lig’in 13. haftasında Al Ahli, Al Nassr’ı konuk etti.

MERİH İLE RONALDO HASRET GİDERDİ

Juventus’tan eski takım arkadaşları milli oyuncu Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo karşılaşmaya ilk 11’de başlarken maç öncesi ikili kucaklaşarak hasret giderip birbirilerine başarı dileklerinde bulundu.

İLK YARIDA TONEY VE AL AMRİ'DEN GOL DÜELLOSU

Maça etkili başlayan Al Ahli, 7. ve 20. dakikalarda Ivan Toney’nin kaydettiği gollerle kısa sürede 2-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Konuk ekip Al Nassr ise 31. ve 44. dakikalarda Abdulelah Al Amri’nin golleriyle skora dengeyi getirdi ve büyük heyecana sahne olan ilk yarı 2-2 eşitlikle sona erdi.

GOLL! Merih Demiral! Kafa vuruşuyla takımını 3-2 öne geçirdi! ⚽️ pic.twitter.com/1Rt0fzupKE — TRT Spor (@trtspor) January 2, 2026

MİLLİ OYUNCU MERİH DEMİRAL GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü yeniden eline alan Al Ahli, 55. dakikada Merih Demiral’in kafa vuruşuyla bulduğu golle bir kez daha öne geçti.

Mücadelenin kalan bölümünde tempo düşmezken, Al Ahli’den Majrashi 90+6. dakikada, Al Nassr’dan Boushal ise 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan iki takımın mücadelesinde kazanan taraf 3-2’lik skorla Al Ahli oldu.

AL NASSR İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Al Nassr’ın ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Al Ahli puanını 25’e yükseltirken ilk mağlubiyetini alan Al Nassr 31 puanda kaldı.