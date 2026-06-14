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Yunanistan'ın Meriç bölgesinde faaliyet gösteren rüzgar enerji santrallerinin kuş ölümlerine yol açtığı yönündeki veriler, çevre örgütleri ve uzmanlar arasında endişeye sebep oldu.

Bölgede biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalar yürüten kuruluşlar tarafından paylaşılan verilere göre, son yıllarda özellikle yırtıcı kuşlar ve koruma altındaki bazı türlerin rüzgar türbinleriyle çarpışmaları sonucu yaşamını yitirdiği vakalarda artış gözlendi.

DENGE VURGUSU

Uzmanlar, Meriç ve Batı Trakya'nın Avrupa'nın önemli kuş göç yolları üzerinde yer alması nedeniyle çok sayıda tür için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, kara akbaba, kızıl akbaba ve diğer yırtıcı kuşların türbinlerle çarpışma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti. Çevre uzmanları, yeni rüzgar enerjisi projelerinin özellikle "Natura 2000" koruma alanları ile önemli kuş yaşam alanları çevresindeki etkilerinin daha ayrıntılı değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Rüzgar enerjisi yatırımlarının yenilenebilir enerji hedefleri açısından önem taşıdığına işaret eden uzmanlar, enerji üretimi ile biyolojik çeşitliliğin korunması arasında denge kurulması gerektiğini vurguladı.