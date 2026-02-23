Edirne’de bölgesel yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan kontrollü su salımı sonrası debisi artan Meriç Nehri, kritik seviyeye yaklaşarak “kırmızı” alarm koduyla takibe alındı.

TUNCA TAŞTI, KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Yaklaşık bir aydır yükseliş eğiliminde olan Tunca Nehri, iki hafta önce kısa süreli taşkının ardından yatağına dönmüştü. Ancak geçen hafta özellikle yatağa yakın köylerdeki tarım arazileri ile Sarayiçi Adası’nda yeniden taşkın yaşandı.

Tunca’nın Meriç’e katıldığı Kirişhane mevkisinde su baskınları görülürken, geri tepen sular kent merkezinde de seviyeyi yükseltti. Göz açıklıkları neredeyse kapanma noktasına gelen Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bölgedeki bazı turistik tesisler ile tarım arazileri sular altında kaldı.

KRİTİK SEVİYE 2 BİN 200 METREKÜP

Debisi 1431 metreküp/saniye olarak ölçülen Meriç’te, yazlık ve kışlık seddelerin aşılması için kritik eşik 2 bin 200 metreküp/saniye olarak belirtiliyor.

Yerleşim alanlarını seddeler korurken, güneyde nehre yakın köylerde su seviyesi sınırda seyrediyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Olası taşkın riskine karşı Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Yalova, Bursa, Tekirdağ ve Sakarya’dan çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi kente sevk edilerek riskli bölgelerde konuşlandırıldı.