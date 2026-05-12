Meriç’te alarm: 9 il birlikte harekete geçti: 1200 personel sahaya indi

Bu anlamda da biz bölgesel tatbikatları çok önemsiyoruz. Yerinde afetselliğe göre ülkemiz her türlü afete gebe bir coğrafyada bildiğiniz üzere. Biz de buna yönelik hazırlıklarımızı her geçen yıl AFAD Başkanlığı adına hem teknik donanımla hem insan kaynağıyla hem operasyonel gücümüzle hem müdahale kapasitesiyle ve aynı şekilde de barınma ve iyileştirme kapasitelerimizi en üst seviyeye yükselterek AFAD'ın, afetlere müdahaledeki kapasitesini her geçen yıl arttırarak devam ediyoruz ki insan odaklı iş yaptığımız için insan hayatına mal olacak afetlerde insan can kaybını ve mal ve aynı şekilde endüstriyel sanayi tesislerimizdeki kayıpları da en aza indirmek adına da genel çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.