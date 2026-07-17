Kaynak: İHA

Edirne'de bulunan Meriç Nehri'nde su kenarında olta atan vatandaşlar, sıra dışı bir balık avı macerasına tanıklık etti. Nehirde avlandığı sırada oltasına devasa büyüklükte bir turna balığı vuran amatör balıkçı, misinayı çekmekte tek başına yetersiz kalınca panik yaşadı. Balıkçının zorlandığını gören çevredeki 3 vatandaş da hemen yardıma koştu.

Toplam 4 kişinin dev turnayı karaya çıkarabilmek için verdiği dakikalar süren yoğun mücadele, nehir kenarında adeta nefesleri kesti. Uzun uğraşlar sonucu kıyı çizgisine kadar getirilen dev balık, tam yakalanacağı esnada güçlü bir hamle yaparak ellerden sıyrılmayı başardı. Bir anda serbest kalan turna balığı, hızla gözden kaybolarak Meriç Nehri'nin derinliklerine yeniden süzüldü.

Büyük avın ellerinin arasından kayıp gitmesi, hem mücadele eden balıkçılarda hem de olayı merakla takip eden çevre sakinlerinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Yaşanan o aksiyon dolu dakikalar ise anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kaçan dev balığın ardından geriye kalan görüntüler, izleyenlere balıkçılık sporunun cilvelerini bir kez daha hatırlatırken, Meriç Nehri kıyısındaki bu anlar hafızalarda unutulmaz bir anı olarak yer edindi.