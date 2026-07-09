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Kaynak: İHA

Edirne'de esnaflık yapan Tamer Cıcık, sıcak yaz akşamında serinlemek ve olta atmak amacıyla Meriç Nehri kıyısına gitti. Amatör balıkçının suya bıraktığı oltasına, bir süre sonra yaklaşık 30 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı takıldı.

Oltaya vuran dev balığı uzun uğraşlar sonucunda kıyıya çekmeyi başaran Cıcık, yakaladığı yayın balığı ile nehir kenarında yürüyüşe çıktı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan o anlar, kısa sürede nehir kıyısındakilerin odak noktası haline geldi.

Yaşadığı büyük sevinci esprili bir dille aktaran Tamer Cıcık, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes köpek gezdiriyor, ben balık gezdiriyorum. Böyle bir balığı her zaman yakalayamazsınız. Çok mutluyum."

Sıcak havadan bunalarak Meriç Nehri kenarında vakit geçiren vatandaşlar da dev yayın balığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kısa süreli şaşkınlığın ardından birçok kişi dev balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.