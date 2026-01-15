Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) Başkanı Bülent Bacıoğlu, kentteki bir otelde yapılan açılış toplantısında konuşarak, projenin Meriç Nehri’nin iki yakasını kültürel bir köprüyle yeniden güçlü şekilde birleştireceğini ifade etti.

Turizm sektörünün taleplerinden hareketle sınır ötesi bölgenin tanıtımına öncülük ettiklerini dile getiren Bacıoğlu, “Edirne’nin ve sınır ötesi bölgenin sahip olduğu tarihi hazineleri, nehirlerin birleştirdiği kültürel rotalarla dünyaya anlatmak için kolları sıvadık.” dedi.Yalnızca yapıları değil, aynı zamanda hikayeleri de yeniden canlandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Bacıoğlu, projenin turistlerle tarih tutkunlarını bölgeye çekmeyi hedeflediğini belirtti.

Bacıoğlu, Meriç Nehri’nin binlerce yıldır medeniyetleri birbirine bağlayan önemli bir yaşam kaynağı olduğunu hatırlatarak, bu “zamansız yolculuğu” uluslararası düzeyde bir turizm markasına dönüştürme vizyonunu paylaştı.

Toplantıya Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Harmanlı Belediye Başkanı Maria Ivanova Kirkova, Malko Tırnavo Belediye Başkanı Iliyan Yanchev ile çok sayıda turizmcı ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

PROJE HAKKINDA

Türkiye-Bulgaristan sınırında uygulanan proje, sınır bölgelerindeki turizmin mevsimsel olmaktan çıkarılması, yıla yayılması ve yerel kalkınmaya destek olmasını hedefliyor.Malko Tarnovo Prof. Dr. Aleksandır Fol Tarih Müzesi, Trakya Üniversitesi, Harmanlı Belediyesi ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği ortaklığındaki çalışmada; Bulgaristan’ın Hasköy (Haskovo) ve Ortaköy (İvaylovgrad) bölgeleri ile Edirne’deki tarihi yapıların restorasyonu yapılacak, dijital kent arşivleri kurulacak.

Gelecek yıl tamamlanması öngörülen ve 975 bin avroluk bütçenin 782 bin avrosu AB fonlarından sağlanan projede, yıl boyunca uygulanabilecek standart turizm etiketleme sistemi geliştirilecek; sınır ötesi tanıtım ve pazarlama çalışmalarıyla bölgenin küresel görünürlüğü artırılacak.Proje kapsamında Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi koordinesinde, Edirne tarihi kent merkezindeki İtalyan Kilisesi ve ek yapıları restore edilerek yaşayan bir dijital müze haline getirilecek.