Kaynak: İHA

Yer yer 10 metreyi aşan kar yığınlarını iş makineleriyle temizleyen ekipler, yayla yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Yaz mevsiminin ortasında kaydedilen görüntüler ise bölgeyi adeta kışa çevirmiş durumda.

Batman şehir merkezinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla bunalan vatandaşlar, serinlemek için rotalarını Mereto Dağı’na çevirdi. Birkaç saat süren yolculuğun ardından karla karşılaşan ziyaretçiler, yaz ortasında kartopu oynayıp karın üzerinde vakit geçirmenin farklı deneyimini yaşadı. Çocuklar kar üzerinde kayarak eğlenirken, aileler de bu sıra dışı manzarayı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Mereto Dağı’nda önümüzdeki günlerde ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor. Öte yandan ekipler, kar nedeniyle ulaşıma kapalı kalan yayla yollarını tamamen açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu’nun zirvesinde yaşanan bu etkileyici doğa tablosu, bölgenin sahip olduğu doğal güzellikleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yaz ortasında karın keyfini çıkardılar

Mereto Dağı’nı ziyaret edenler arasında Siirt’ten gelen öğretmen Ömer Bayram ile doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay da yer aldı. Yaz sıcağından kaçıp serin bir ortamda vakit geçirmek için bölgeyi tercih ettiklerini söyleyen Bayram, “Yaz mevsiminde kar görmek ve kartopu oynamak gerçekten bambaşka bir his. Burası adeta doğal bir serinleme noktası” ifadelerini kullandı.

Doğa fotoğrafçısı Sabahattin Atalay ise Mereto Dağı’nın yılın her döneminde farklı güzellikler sunduğunu belirterek, “Karla kaplı zirveler ile yemyeşil doğanın aynı karede buluşması fotoğraf tutkunları için eşsiz bir manzara oluşturuyor. Burada her mevsim ayrı bir güzellik yakalamak mümkün” dedi.