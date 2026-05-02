Bursa’da meydana gelen ev kazasında 1 yaşındaki bir bebek yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda akşam saatlerinde yaşandı. Yeni yürümeye başlayan G.Y. isimli bebek, dairenin açık kalan kapısından çıkarak merdivenlere yöneldi.

Dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlanan bebek yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuğun yapılan kontrollerinde kafatasında kırık olduğu belirlendi.

Durumu ciddiyetini koruyan bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.