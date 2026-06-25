Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Sapanca ilçesindeki bir alışveriş merkezinin giriş bölümünde meydana geldi. Elektrik tesisatında kontrol yapan Volkan Tanta, yaklaşık 3 metre yükseklikteki merdivenden düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tanta, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Volkan Tanta, kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Tanta'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.