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Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında gazetecilik, aydınlar ve cezaevi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yanardağ, mesajında gazetecilerin halkın yanında olduğunu vurgulayarak, “Biz gazeteciler bu halkı asla terk etmedik. Halk bunun farkında mı bilmiyorum...” ifadelerini kullandı.

“BOYUN EĞMEMİZİ BEKLEYENLER BOŞA BEKLİYOR”

Cezaevindeki koşullara da değinen Yanardağ, mücadele etmeyi sürdüreceği mesajını verdi. Yanardağ, “Bizim hücrede boyun eğmemizi bekleyenler boşa bekliyor. Namık Kemal'den gelen bir geleneğimiz var.” dedi.

Türkiye’deki aydın, gazeteci ve yazarların tarihsel rolüne vurgu yapan Yanardağ, açıklamasını “Bu ülkenin aydınları, gazetecileri ve yazarları bu ülkeyi hiç terketmedi.” sözleriyle tamamladı.